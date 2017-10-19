Маккейн заявил, что Пентагон не занимается "российским вмешательством"

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Глава комитета по вооруженным силам Джон Маккейн раскритиковал представителей Пентагона за то, что те не занимаются "российским вмешательством в выборы".

"Представьте, что было бы, если бы русские смогли повлиять на последние выборы? Разве это не ответственность министерства обороны, если бы они смогли уничтожить фундамент демократии, повлияв на выборы?.. Киберсфера — это война. Кибер — это попытка уничтожить демократию, этим господин Путин как раз и занимается!" — заявил Маккейн на слушаниях в своем комитете, обращаясь к помощнику министра обороны по внутренней безопасности Кеннету Рапуано.

Рапуано ответил, что это борьба с киберугрозами внутри страны лежит на министерстве внутренней безопасности. К тому же выборы проводятся отдельными штатами и лежат в основном в компетенции местных властей, которые сотрудничают с МВБ, уточнил он.

Его ответ не удовлетворил Маккейна. "Я твердо отвергаю то, что вы перекладываете ответственность за киберсферу на министерство внутренней безопасности", — заявил Маккейн.

Затем сенатор переключился на и.о. замминистра МВБ Кристофера Кребса с вопросом, выигрывают ли США на данный момент битву в киберсфере или проигрывают ее. Кребс отвечал уклончиво, но Маккейн повторил свой вопрос, и представитель МВБ был вынужден признать: "Трудно сказать, выигрываем мы или проигрываем".

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".