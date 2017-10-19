Маккейн заявил, что Пентагон не занимается "российским вмешательством"

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Глава комитета по вооруженным силам Джон Маккейн раскритиковал представителей Пентагона за то, что те не занимаются "российским вмешательством в выборы".
Рапуано ответил, что это борьба с киберугрозами внутри страны лежит на министерстве внутренней безопасности. К тому же выборы проводятся отдельными штатами и лежат в основном в компетенции местных властей, которые сотрудничают с МВБ, уточнил он.
Его ответ не удовлетворил Маккейна. "Я твердо отвергаю то, что вы перекладываете ответственность за киберсферу на министерство внутренней безопасности", — заявил Маккейн.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".