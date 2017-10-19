РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Проект RT стал финалистом Shorty Social Good Awards в двух категориях

18:0119.10.2017
(обновлено: 18:02 19.10.2017)
0870
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТелеканал Russia Today. Архивное фотоТелеканал Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Международный проект RT #1917LIVE, посвященный столетию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события 1917 года, стал финалистом Shorty Social Good Awards, сообщается на сайте телеканала.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян — о работе RT в США: никуда мы не денемся
"Проект RT #1917LIVE вышел в финал Shorty Social Good Awards в двух номинациях. В категории "Лучший образовательный проект" (Best in education) RT будет бороться за награду с компаниями Google и Verizon. В номинации "Лучшее присутствие в Twitter" (Best overall Twitter presence) помимо RT представлен в том числе проект ООН. В других категориях на награды Shorty Social Good Awards претендуют проекты таких компаний, как Al Jazeera, Mashable, Twitter, McCann, M&M's и Airbnb", — говорится в сообщении.

RT в конце 2016 года запустил масштабную историческую реконструкцию в Twitter, в ходе которой десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. Отмечается, что в рамках проекта была снята серия промороликов, авторы которых воссоздали события столетней давности – отречение императора, голод в Петрограде, знаковая речь Ленина и другое.

Логотип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Проект RT о революции 1917 года вышел в финал премии Clio Entertainment
В проекте #1917LIVE принимают участие историки из США и Великобритании, а также всемирно известный писатель Пауло Коэльо. Всего было создано более 80 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой "Русский телеграф" (Russian Telegraph, RT). На аккаунты подписались уже около 200 тысяч пользователей, а за время существования проекта хэштег #1917LIVE был использован в более чем 170 тысячах твитов.

Историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и ученых в США, Европе, Латинской Америке. На аккаунты проекта подписаны мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала блокировку блога RT о революции 1917 года
Спецпроект #1917LIVE в октябре 2017 года также вышел в финал премии The Drum Social Buzz Awards в номинации "Инновационное использование соцсетей" и в финал премии Clio Entertainment в номинации "Телевидение: Лучший тизер".

Shorty Social Good Awards является престижной премией, которая отмечает работы, оказывающие положительное влияние на общество. Shorty Awards — престижная ежегодная премия, вручаемая за достижения в соцсетях. Премию также называют "Грэмми" социальных медиа. В ее жюри входят представители таких СМИ, как CNN, Los Angeles Times, New York Times, Wall Street Journal, а также соцсетей YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Церемония награждения Shorty Social Good Awards в этом году пройдет 15 ноября в Нью-Йорке.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена