Проект RT стал финалистом Shorty Social Good Awards в двух категориях

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Международный проект RT #1917LIVE, посвященный столетию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события 1917 года, стал финалистом Shorty Social Good Awards, сообщается на сайте телеканала.
RT в конце 2016 года запустил масштабную историческую реконструкцию в Twitter, в ходе которой десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. Отмечается, что в рамках проекта была снята серия промороликов, авторы которых воссоздали события столетней давности – отречение императора, голод в Петрограде, знаковая речь Ленина и другое.
Историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и ученых в США, Европе, Латинской Америке. На аккаунты проекта подписаны мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.
Shorty Social Good Awards является престижной премией, которая отмечает работы, оказывающие положительное влияние на общество. Shorty Awards — престижная ежегодная премия, вручаемая за достижения в соцсетях. Премию также называют "Грэмми" социальных медиа. В ее жюри входят представители таких СМИ, как CNN, Los Angeles Times, New York Times, Wall Street Journal, а также соцсетей YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Церемония награждения Shorty Social Good Awards в этом году пройдет 15 ноября в Нью-Йорке.