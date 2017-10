Проект RT стал финалистом Shorty Social Good Awards в двух категориях

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Международный проект RT #1917LIVE, посвященный столетию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события 1917 года, стал финалистом Shorty Social Good Awards, сообщается на сайте телеканала.

"Проект RT #1917LIVE вышел в финал Shorty Social Good Awards в двух номинациях. В категории "Лучший образовательный проект" (Best in education) RT будет бороться за награду с компаниями Google и Verizon. В номинации "Лучшее присутствие в Twitter" (Best overall Twitter presence) помимо RT представлен в том числе проект ООН. В других категориях на награды Shorty Social Good Awards претендуют проекты таких компаний, как Al Jazeera, Mashable, Twitter, McCann, M&M's и Airbnb", — говорится в сообщении.

RT в конце 2016 года запустил масштабную историческую реконструкцию в Twitter, в ходе которой десятки аккаунтов в режиме реального времени публикуют сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат. Отмечается, что в рамках проекта была снята серия промороликов, авторы которых воссоздали события столетней давности – отречение императора, голод в Петрограде, знаковая речь Ленина и другое.

В проекте #1917LIVE принимают участие историки из США и Великобритании, а также всемирно известный писатель Пауло Коэльо. Всего было создано более 80 специальных аккаунтов, все они связаны в Twitter вымышленной газетой "Русский телеграф" (Russian Telegraph, RT). На аккаунты подписались уже около 200 тысяч пользователей, а за время существования проекта хэштег #1917LIVE был использован в более чем 170 тысячах твитов.

Историческая Twitter-реконструкция RT #1917LIVE привлекла внимание политиков, журналистов и ученых в США, Европе, Латинской Америке. На аккаунты проекта подписаны мэр Риги Нил Ушаков, члены британского и итальянского парламентов, посол Испании в России, послы Великобритании в Эстонии и на Украине, российская миссия в ООН. За #1917LIVE также следят журналисты таких изданий, как The Guardian, Bloomberg, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek, France 24. Статьи о проекте были опубликованы более чем на десяти языках.

Спецпроект #1917LIVE в октябре 2017 года также вышел в финал премии The Drum Social Buzz Awards в номинации "Инновационное использование соцсетей" и в финал премии Clio Entertainment в номинации "Телевидение: Лучший тизер".

Shorty Social Good Awards является престижной премией, которая отмечает работы, оказывающие положительное влияние на общество. Shorty Awards — престижная ежегодная премия, вручаемая за достижения в соцсетях. Премию также называют "Грэмми" социальных медиа. В ее жюри входят представители таких СМИ, как CNN, Los Angeles Times, New York Times, Wall Street Journal, а также соцсетей YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Церемония награждения Shorty Social Good Awards в этом году пройдет 15 ноября в Нью-Йорке.