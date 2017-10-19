Путин: РФ осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения СБ ООН

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Россия осуждает ядерные испытания в КНДР и выполняет все решения Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"Да, мы безусловно осуждаем ядерные испытания, проводимые КНДР. Полностью выполняем при этом все решения в отношении Северной Кореи, принятые в рамках Совета Безопасности ООН. Я хочу это подчеркнуть, коллеги, чтобы здесь не было никакого двойного толкования", — заявил Путин на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>