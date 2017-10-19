Турция хотела внедрить агентов в контрразведку в ФРГ, пишут СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Национальная разведывательная организации Турции (MIT) вела активную деятельность на территории немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и, предположительно, даже предпринимала попытку внедрить своих агентов в земельное ведомство по охране конституции (контрразведка), сообщила в четверг газета Welt со ссылкой на министерство внутренних дел земли.

Как следует из доклада министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберта Ройля, MIT осуществляло сбор информации о предполагаемых противниках турецкого правительства, курдских группировках и прежде всего сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Доклад был подготовлен для заседания в ландтаге (земельном парламенте — ред.) Дюссельдорфа.

Представители фракции СДПГ задали вопрос о том, предпринимала ли турецкая разведка попытки внедрить людей в ведомство земли по охране конституции. "И в Северном Рейне-Вестафалии в недавнем прошлом имелось соответствующее указание", — сказал Ройль, отвечая на вопрос. По его словам, следует исходить из того, что MIT наблюдала за 173 людьми и примерно 40 объединениями и институтами в Северном Рейне-Вестфалии.

Ройль подчеркнул, что "официальные представительства также используются для ведения разведывательной деятельности". По данным министерства, четыре генеральных консульства Турции расположены в Северном Рейне-Вестфалии. Всего в Германии находятся 15 турецких генконсульств.

В марте генпрокуратура ФРГ начала расследование по делу о возможном шпионаже за сторонниками общественного движения "Хизмет", основанного исламским проповедником и общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, со стороны сотрудников турецкой спецслужбы MIT на территории Германии. Турция обвинения в свой адрес отрицает.