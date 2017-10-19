Вместо борьбы с терроризмом некоторые способствуют хаосу, заявил Путин

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 19 окт — РИА Новости. Вместо того, чтобы сообща бороться с терроризмом, некоторые противодействуют этому, чтобы хаос на Ближнем Востоке стал перманентным, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Валдай".

"Вместо того, чтобы сообща выправлять ситуацию, нанести реальный удар по терроризму, а не имитировать борьбу с ним, некоторые наши коллеги делают все, чтобы хаос в регионе (Ближнего Востока — ред.) стал перманентным. Кому-то кажется до сих пор, что можно управлять этим хаосом", — сказал Путин.