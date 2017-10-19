Ситуация с Каталонией не касается Евросоюза, заявил премьер Нидерландов

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. Архивное фото

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что ситуация с Каталонией, где прошел непризнанный Мадридом референдум о независимости, не касается Евросоюза, являясь внутренним делом Испании, заявил он журналистам.

"Это внутреннее дело Испании, я не комментирую внутренние дела других стран. Этот вопрос не касается Евросоюза, это испанское дело, верховный суд вынес решение, правительство выполняет это решение", — сказал Рютте журналистам в ответ на просьбу прокомментировать позицию ЕС в отношении ситуации с Каталонией.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он премьер-министра Испании Мариано Рахоя в этом вопросе, Рютте заявил: "Я не комментирую это внутреннее дело Испании и не хотел бы, чтобы он (Рахой – ред.) комментировал внутренние дела в Нидерландах".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что страны-члены ЕС готовы продемонстрировать единство перед лицом кризисов, в том числе по ситуации в Каталонии.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны. После этого глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого глава женералитета Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе". Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти. Совет министров Испании соберется 21 октября на экстренное заседание, чтобы начать процедуру применения 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии. Применение статьи должен одобрить сенат.