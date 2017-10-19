Украина избежала бы потрясений, выбрав федерализацию, считает Медведчук

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Украина смогла бы избежать катаклизмов и потрясений, если бы выбрала путь федеративного устройства, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации, заявляя, что это приведет к расколу страны. Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что реформа децентрализации власти, которую проводит Киев — это гарантия, что в стране не будет федерализации. Рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.

"Откажись Украина от механической унитарности, выбери она путь федеративного устройства, смогла бы сегодня избежать катаклизмов и потрясений, была бы целостной, единой, стабильной, процветающей державой", — цитирует Медведчука сайт движения.

Политик вновь заявил, что верит в возможность реализации идеи федеративного устройства Украины.

"Я верю, что рано или поздно она (идея федерализации — ред.) найдет своих сторонников и будет воплощена в жизнь. Не исключаю, что это решение будет принято на всеукраинском референдуме (я верил и верю в торжество идеи народовластия). Вопрос только во времени и тех потерях ― материальных, духовных, материальных, духовных, человеческих, которые несла и продолжает нести Украина", — добавил политик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.