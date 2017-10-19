Меркель призвала ЕС соблюсти договоренности с Турцией по беженцам

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. ЕС должен соблюсти свои обязательства по перечислению Турции в следующие годы трех миллиардов евро в рамках соглашения о беженцах, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.

"Мы намерены указать на чрезвычайно важную роль Турции в вопросе о беженцах. Мы приняли тут на себя обязательства в рамках соглашения ЕС-Турция, в котором мы пообещали, помимо уже выделенных трех миллиардов евро, выделить еще три миллиарда в следующие годы. И это обещание мы должны сдержать, потому что эти деньги идут на пользу беженцам", — сказала Меркель.