Макрон: Евросоюз продемонстрирует единство по ситуации в Каталонии и Brexit

ПАРИЖ, 19 окт — РИА Новости. Страны-члены ЕС готовы продемонстрировать единство перед лицом кризисов, в том числе по ситуации в Каталонии и Brexit, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны. После этого глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.
При этом страна должна покинуть Евросоюз, как предполагается сейчас, к концу марта 2019 года.