Макрон: Евросоюз продемонстрирует единство по ситуации в Каталонии и Brexit

ПАРИЖ, 19 окт — РИА Новости. Страны-члены ЕС готовы продемонстрировать единство перед лицом кризисов, в том числе по ситуации в Каталонии и Brexit, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Саммит ЕС будет отмечен посланием единства. Единства стран-членов ЕС перед лицом кризисов: единства вокруг Испании, сплоченности в дискуссии по Brexit", — сказал Макрон журналистам перед началом саммита Евросоюза.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны. После этого глава правительства автономии Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

Последние месяцы идут переговоры об условиях отделения Великобритании от Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС. Пока в этих вопросах не будет достигнуто существенного прогресса, Евросоюз не хочет начинать переговоры о переходном периоде в отношениях и структуре будущего сотрудничества.

При этом страна должна покинуть Евросоюз, как предполагается сейчас, к концу марта 2019 года.