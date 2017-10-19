В Одессе с кинотеатра "Москва" сняли вывеску с названием, сообщили СМИ

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Вывеску с названием кинотеатра "Москва" в Одессе на Украине сняли после угроз неизвестных, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на владельца кинотеатра Артема Вознюка.

"Заявились двое в камуфляже и ласково предложили во избежание больших проблем снять вывеску до 20 октября, а то столько всего вокруг горит", — цитирует Вознюка издание.

Издание также сообщает, что с сотрудниками кинотеатра по телефону говорил активист "Совета общественной безопасности" (гражданская организация — ред.) Юрий Козариз и заместитель командира 8-го отдельного батальона украинской добровольческой армии "Аратта" Владимир Галаган. Как отмечается, Козариз заявил, что не угрожал поджогом, а "вежливо попросил снять".