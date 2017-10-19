Сотрудники сербской таможни нашли мигрантов в металлических трубах

Мигранты и беженцы на станции Товарник, расположенной в Хорватии на границе с Сербией. Архивное фото

Мигранты и беженцы на станции Товарник, расположенной в Хорватии на границе с Сербией. Архивное фото

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Сотрудники сербской таможни обнаружили на КПП Батровцы на границе с Хорватией мигрантов из Афганистана, которые пытались попасть на территорию ЕС, спрятавшись в металлические трубы, сообщило ведомство.

При досмотре в среду на границе Сербии и Хорватии грузовика с македонскими номерами таможенники обнаружили повреждение тента и направили машину на сканер.

"На снимке были замечены людские силуэты, а в ходе физического досмотра обнаружено пять нелегальных мигрантов из Афганистана. Они спрятались в металлические трубы большого диаметра, которыми был нагружен грузовик на пути из Македонии в Италию", — говорится в сообщении республиканского управления таможни.

Отмечается, что мигранты могли пробраться в кузов грузовика, пока водитель отдыхал на автозаправке перед границей.

В июле министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что Объединенные силы армии и полиции Сербии за год предотвратили более 20 тысяч незаконных переходов госграницы и выявили 1,3 тысячи нелегальных мигрантов внутри страны. Всего, по данным сербских властей, свыше миллиона человек из стран Северной Африки и Ближнего Востока прошли через республику в своем пути на запад.