Сотрудники сербской таможни нашли мигрантов в металлических трубах

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Сотрудники сербской таможни обнаружили на КПП Батровцы на границе с Хорватией мигрантов из Афганистана, которые пытались попасть на территорию ЕС, спрятавшись в металлические трубы, сообщило ведомство.
"На снимке были замечены людские силуэты, а в ходе физического досмотра обнаружено пять нелегальных мигрантов из Афганистана. Они спрятались в металлические трубы большого диаметра, которыми был нагружен грузовик на пути из Македонии в Италию", — говорится в сообщении республиканского управления таможни.
Отмечается, что мигранты могли пробраться в кузов грузовика, пока водитель отдыхал на автозаправке перед границей.
В июле министр обороны Сербии Александр Вулин сообщил, что Объединенные силы армии и полиции Сербии за год предотвратили более 20 тысяч незаконных переходов госграницы и выявили 1,3 тысячи нелегальных мигрантов внутри страны. Всего, по данным сербских властей, свыше миллиона человек из стран Северной Африки и Ближнего Востока прошли через республику в своем пути на запад.