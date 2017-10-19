Трамп задался вопросом, кто оплатил составленное на него скандальное досье

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задался вопросом относительно того, кто заплатил за создание составленного на него скандального досье.
"Работники фирмы, связанной с дискредитированным и фейковым досье, воспользовались Пятой поправкой к конституции (разрешающей человеку не свидетельствовать против себя). Кто за это заплатил — Россия, ФБР или демократы (или все)?" — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что компания, участвовавшая в сборе компрометирующей информации в отношении Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, отказалась выступить в конгрессе США. Адвокат этой компании подверг сомнению законность допроса группы в рамках расследования "российского вмешательства".
Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпрокурор по расследованию "российского дела" Роберт Мюллер летом встречался с Кристофером Стилом. По данным этих источников, информация Стила могла бы помочь следствию определить, "являлись ли контакты между лицами, связанными с предвыборной кампанией Трампа, и предполагаемыми российскими силовиками нарушением закона".
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".