Трамп задался вопросом, кто оплатил составленное на него скандальное досье

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп задался вопросом относительно того, кто заплатил за создание составленного на него скандального досье.

"Работники фирмы, связанной с дискредитированным и фейковым досье, воспользовались Пятой поправкой к конституции (разрешающей человеку не свидетельствовать против себя). Кто за это заплатил — Россия, ФБР или демократы (или все)?" — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что компания, участвовавшая в сборе компрометирующей информации в отношении Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, отказалась выступить в конгрессе США. Адвокат этой компании подверг сомнению законность допроса группы в рамках расследования "российского вмешательства".

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed . Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что спецпрокурор по расследованию "российского дела" Роберт Мюллер летом встречался с Кристофером Стилом. По данным этих источников, информация Стила могла бы помочь следствию определить, "являлись ли контакты между лицами, связанными с предвыборной кампанией Трампа, и предполагаемыми российскими силовиками нарушением закона".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".