Путин поздравил Атамбаева с успешным проведением выборов в Киргизии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Алмазбека Атамбаева с успешным проведением президентских выборов в Киргизии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым. Владимир Путин поздравил Алмазбека Атамбаева с успешным проведением 15 октября президентских выборов в Киргизии", — говорится в сообщении.

В ходе разговора обсуждались вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества, отметили также в Кремле.

По итогам подсчета 100% бюллетеней кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал 54,7% голосов на выборах президента Киргизии.