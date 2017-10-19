В Латвии защитники русских школ предложили вариант закона об образовании

РИГА, 19 окт – РИА Новости. Активисты, выступающие против перевода всех латвийских школ на латышский язык обучения, планируют предложить властям республики свой вариант закона об образовании, сообщил в четверг представитель Латвийской ассоциации защиты русских школ Константин Чекушин.

В начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году все школы нацменьшинств должны быть переведены полностью на латышский язык обучения. Латышский — единственный государственный язык в республике, а русский, который является родным почти для 40% населения, имеет статус иностранного. При этом около трети школ в стране ведут обучение не только на латышском языке, но и на русском.

"Латвийская ассоциация защиты русских школ Латвии, в которой я состою, намерена разместить на портале Manabalss.lv альтернативный закон, который будет регламентировать жизнь в школах национальных меньшинств. Его можно почитать на сайте организации", — сказал Чекушин в эфире радиостанции Baltkom.

На латвийском портале Manabalss.lv публикуются различные законопроекты. Те из них, которые набирают более 10 тысяч подписей, могут быть переданы на рассмотрение в Сейм.

Чекушин уточнил, что этот альтернативный законопроект был разработан еще в 2004 году при помощи специалистов, на то время работавших в министерстве образования.

"Естественно, его надо дополнить и преобразовать, но суть проста — должна быть гарантирована возможность обучаться на языке семьи. Спрашивают — а что, если здесь появятся китайцы, то и на китайском? Да, если появятся 60 тысяч китайцев, их родители объединятся и скажут, что им нужна своя китайская школа, то конечно", — пояснил активист.