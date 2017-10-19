США диктуют миру "рецепты", а не ведут диалог со странами, заявил Володин

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. США диктуют "рецепты" другим странам, им чужд метод ведения диалога, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Можно было бы и поучаствовать в разговоре. Там есть и Россия, и Китай, и Индия. Но конгресс этой страны (США) считает, что эта площадка ей не нужна. Когда такое отношение к диалогу, конечно, совершаются ошибки", — сказал Володин.
"Это политика отсутствия диалога. И если говорить о следствиях этой политики, мы с вами видим, что происходит в Ливии, в Афганистане, в Ираке, в Сирии. Это все следствия того, что одна страна, не советовавшись даже со своим народом, диктует миру рецепты и, более того, вмешивается во внутренние дела наших государств", — сказал Володин.
По его словам, необходимо делать все, чтобы вопросы решались за столом переговоров и при участии ООН.