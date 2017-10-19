США поддержали требование о разоружении ХАМАС, заявили в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Министр разведки Израиля Исраэль Кац расценил заявление, с которым выступил эмиссар президента США Джейсон Гринблатт, как поддержку требований Иерусалима о разоружении движения ХАМАС в контексте межпалестинского примирения.

Чиновник Белого дома, которому поручено курировать ближневосточную проблематику, ранее в четверг дал понять, что от любого палестинского правительства, образованного на основе договоренностей с исламистской оппозицией, Соединенные Штаты ждут признания Израиля и разоружения террористов, к которым американцы вместе с израильтянами причисляют ХАМАС.

"США поддерживают решение военно-политического кабинета Израиля о непризнании палестинского примирения и об отказе вести переговоры с палестинским руководством до разоружения ХАМАС", — прокомментировал Кац заявление Гринблатта.

Израильское правительство во вторник объявило, что не будет вести "дипломатические переговоры" с палестинским кабинетом, который опирается на поддержку ХАМАС, до выполнения перечня требований, среди которых — разоружение исламистов и разрыв ими связей с Ираном.

ХАМАС, внесенный в ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, десять лет правит в секторе Газа, который после переворота 2007 года живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.