США поддержали требование о разоружении ХАМАС, заявили в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт – РИА Новости. Министр разведки Израиля Исраэль Кац расценил заявление, с которым выступил эмиссар президента США Джейсон Гринблатт, как поддержку требований Иерусалима о разоружении движения ХАМАС в контексте межпалестинского примирения.
"США поддерживают решение военно-политического кабинета Израиля о непризнании палестинского примирения и об отказе вести переговоры с палестинским руководством до разоружения ХАМАС", — прокомментировал Кац заявление Гринблатта.
ХАМАС, внесенный в ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, десять лет правит в секторе Газа, который после переворота 2007 года живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.