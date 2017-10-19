В Таиланде россиянин погиб во время купания в море

БАНГКОК, 19 окт — РИА Новости. Гражданин России в возрасте 53-х лет погиб в среду на острове Пхукет во время купания в море, сообщил РИА Новости в четверг заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

"Нам сообщили о гибели россиянина по телефону. К настоящему моменту мы уже получили официальный полицейский рапорт. Сотрудники консульского отдела находятся на связи с семьей погибшего, семье оказывается необходимая консульская помощь", — сообщил агентству дипломат.

По сообщениям местных СМИ, россиянин купался в зоне, обозначенной красными флажками, запрещающими купание. За последнюю неделю еще один российский гражданин погиб, девять россиян были спасены работниками обслуживания пляжей и другими туристами во время купания в местах, обозначенных красными флажками.

Октябрь в Таиланде — последний месяц сезона дождей. В это время в районе острова Пхукет обычно бывает сильное волнение. Волны иногда достигают 2-3 метров в высоту и часто возникают неожиданно, сбивая с ног и утягивая на дно купающихся.