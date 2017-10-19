Лондон представит план по проблеме миграции после Brexit к концу года

ЛОНДОН, 19 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство к концу года представит подробный доклад по решению миграционной проблемы после Brexit, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в парламенте Соединенного Королевства.

Вопрос обеспечения прав работающих и живущих в Британии граждан ЕС после Brexit является одним из главных на переговорах об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Также сторонам предстоит договориться о сохранении свободы передвижения граждан. В канцелярии британского правительства РИА Новости сообщили, что, в 2016 году в Великобритании проживали примерно 3,6 миллиона граждан стран ЕС, что составляет около 6% от общей численности населения страны.

"Ожидается, что "белая книга" (официальный правительственный документ, разъясняющий планы правительства — ред.) по миграционным проблемам будет опубликована в конце этого года. В настоящее комитет палаты общин по внутренним делам изучает возможные предложения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, комитет намерен разработать "ключевые принципы" решения проблемы с организацией миграции в Великобританию после ее выхода из ЕС. При этом парламентарии могут напрямую обращаться в комитет со своими предложения по этому вопросу. Прием таких предложение закончится 6 ноября, после чего комитет приступит к формированию программы, которая будет предложена правительству для включения в "бедую книгу".

Источник отказался комментировать дату публикации и содержание будущего документа, сообщив лишь, что "Великобритания намерена найти взаимовыгодное решение этой проблемы и обеспечить все права британцев в Европе и граждан стран ЕС в Великобритании".

В канцелярии правительства и министерстве по делам Brexit РИА Новости также не смогли назвать даты публикации "белой книги".

Ранее в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с открытым письмом к европейским гражданам, пообещав обеспечить им максимально легкое получение права на жизнь и работу в Великобритании после Brexit. Текст письма, написанного в преддверии начинающегося в четверг заседания Европейского совета в Брюсселе, размещен на странице премьера в Facebook, на сайте канцелярии правительства, а также разослан ста тысячам европейских граждан, подписавшихся на рассылку, касающуюся их будущих прав.