Президент Литвы на саммите глав ЕС поднимет вопрос "военного Шенгена"

ВИЛЬНЮС, 19 окт — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг отправилась в Брюссель для участия в саммите глав ЕС, в рамках встречи она намерена поднять вопрос об упрощенном передвижении военной техники между европейскими странами — так называемом "военном Шенгене".

Саммит Евросоюза пройдет 19-20 октября в бельгийской столице. Исходя из опубликованной программы, в четверг и пятницу утром ожидаются заседания с участием лидеров всех 28 стран союза, а в пятницу днем планируется встреча лидеров 27 остающихся в ЕС стран по вопросам Brexit.

"Мы будем говорить об оживлении сотрудничества в области военной промышленности и о более быстром реагировании на международные кризисы, о совместной работе с третьими странами. И, конечно, с учетом вызовов, которые поставили перед нами учения "Запад", нам необходимо говорить об упрощенном передвижении военной техники между европейскими странами или о так называемом "военном Шенгене", — сказала Грибаускайте в интервью радиостанции LRT.

Ранее Грибаускайте уже неоднократно пугала западные страны этими учениями.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений "Запад-2017" не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.