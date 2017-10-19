Европа вслед за США все чаще выстраивает стены, а не мосты, заявил Сечин

ВЕРОНА (Италия), 19 окт — РИА Новости. Европа вслед за США все чаще занимается выстраиванием стен, а не мостов, необходимо новое, действительно интеграционное партнерство, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Интеграционные волны, идущие с востока Евразии, зачастую разбиваются в конкурентных противоречиях между Востоком и Западом. Европа, вслед за США, все чаще увлекается выстраиванием стен вместо создания мостов, а те мосты, которые уже есть, либо перекрывает, либо пытается разрушить", — сказал Сечин.

По словам Сечина, за последние годы в Евразии развивалось множество проектов международной интеграции. Первый тип составляют проекты полузакрытого типа с глубокой экономической интеграцией, не предполагающие масштабного расширения (Европейский союз, Евразийский экономический союз). Второй тип — проекты отрытого типа, более широкие по охвату (Совет Европы, Шанхайская организация сотрудничества). Третья группа – это проекты, пытающиеся не объединить, а напротив, разорвать Евразию на части (Транстихоокеанское партнерство и Трансатлантическое соглашение), которые сами собой разваливаются.

"Однако то, чего нам не хватает, это проектов четвертой группы – интеграционных проектов построения связующих мостов, инфраструктурных, экономических коридоров, от европейского побережья Атлантики и Северного Ледовитого океана до азиатского побережья Тихого и Индийского океанов", — заключил Сечин.