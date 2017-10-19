Саакашвили попытается организовать переворот на Украине, считают в Раде

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который является одним их организаторов митинга у здания парламента в Киеве, будет и дальше "баламутить воду" на Украине, выдвигая все новые требования к власти, считает советник главы МВД Украины, депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко. В четверг Рада намерена рассмотреть требования митингующих в части отмены депутатской неприкосновенности и избирательных кодексов.

"Митинг не разойдется, потому что те, кто придумал этот митинг, будут выдвигать все новые и новые требования. Господин Саакашвили, который был выдворен из Грузии собственным народом, не может туда вернуться, он хочет устроить здесь перевороты. Какие бы мы ни принимали решения и законы, Саакашвили и дальше будет баламутить воду в нашей стране", — сказал Геращенко журналистам, общение которых транслировали украинские телеканалы.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.