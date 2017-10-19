Пекин после слов Тиллерсона призвал США объективно относиться к роли Китая

ПЕКИН, 19 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Пекин надеется, что Вашингтон будет объективно относиться к развитию Китая и к его роли на международной арене, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В среду американский госсекретарь заявил, что "Китай подрывает мировой порядок и провокационные действия Китая в Южно-Китайском море напрямую бросают вызов мировому порядку и нормам, за которые выступают США и Индия".

"Он говорил на разные темы… Я бы хотел дать общий ответ китайской стороны на эти заявления. Китай решительно поддерживает международный порядок на основе принципов ООН. Китай ни при каких обстоятельствах не будет проводить свое развитие за счет интересов других государств. В то же время мы никогда не откажемся от своих законных прав", — заявил на брифинге Лу Кан

"Мы выступаем за устойчивое стабильное развитие китайско-американских отношений. Это не только соответствует интересам народов двух стран, но и ожиданиям Азиатско-тихоокеанского региона и всего мирового сообщества.

"Мы надеемся, что США будут объективно относиться к развитию Китая, а также к той роли, которую Китай играет на международной арене", — добавил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Он выразил надежду на то, что США смогут рациональным образом решить существующие разногласия с Китаем и поддерживать стабильное развитие двусторонних отношений.