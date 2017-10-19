Лавров рассказал о "давосском" форуме в регионе Баренцева моря

АРХАНГЕЛЬСК, 19 окт — РИА Новости. Россия предлагает создать в регионе Баренцева моря форум высокого уровня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в Архангельске.

"Российское председательство выступило с предложением учредить региональный форум высокого уровня, своего рода "Баренцев Давос", в качестве постоянной дискуссионной площадки с участием представителей политических, деловых, научных кругов, СМИ для обсуждения всей Баренцевой повестки дня. Рассчитываем на поддержку этой инициативы", — сказал он.

Совет Баренцева/Евроарктического региона учрежден как форум регионального сотрудничества в 1993 году. В него вошли на правах постоянных членов Дания, Исландия, Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция, а также комиссия Европейских сообществ. На встрече в Архангельске председательство в этой структуре перейдет от России к Швеции.