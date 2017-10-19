Lexus, протаранивший толпу в Харькове, уже замечали в нарушении ПДД

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Внедорожник Lexus, протаранивший толпу в Харькове, ранее был замечен в нарушении правил дорожного движения. Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Волонтеры показали видео, на котором этот же Лексус RX350 (номер АХ 0032 ЕС) уже проезжал на красный свет зимой прошлого года", — гласит сообщение.

При этом Геращенко отметил, что неизвестно, кто был за рулем автомобиля в тот день, "эта же девушка-мажор 1997 года рождения… или же кто-то из ее родных".

Трагедия была предопределена, подчеркнул он.

Авария произошла 18 октября в 20:45 (совпадает с мск). В результате происшествия, как сообщается на странице полиции в Facebook, пострадали 11 человек. Шестеро из них, по словам Геращенко, погибли.