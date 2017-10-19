Состояние пострадавших при пожаре в иркутском доме престарелых улучшается

ИРКУТСК, 19 окт — РИА Новости. Положительная динамика наблюдается у всех пострадавших при пожаре в иркутском доме престарелых, врачи в четверг проведут полное обследование госпитализированных пациентов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек. После оказания медпомощи в больнице оставили семь пациентов, четверо из них находятся в реанимации.

"У всех врачи наблюдают положительную динамику. Сегодня будет проведено полное медицинское обследование пострадавших, осмотр специалистами разного профиля", — сообщили в пресс-службе.

Среди пострадавших, находящихся на лечении, люди в возрасте от 60 до 91 года. Все они страдают хроническими заболеваниями, которые могут обостриться на фоне стресса.