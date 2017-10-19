Bombardier считает жалобу Boeing в США беспочвенной

ПАРИЖ, 19 окт — РИА Новости. Канадская авиастроительная компания Bombardier считает, что жалоба ее американского конкурента компании Boeing властям США не имеет оснований и должна быть отклонена, заявил РИА Новости главный советник департамента Bombardier по связям со СМИ и общественностью компании Симон Летандр.

Boeing весной обвинил Bombardier в том, что та выиграла заказ авиакомпании Delta, предложив ей самолеты C-Series по "абсурдно низкой" цене. Американский концерн также обвинил конкурента в получении субсидий за счет налогоплательщиков. Власти США начали расследование. Минторг США принял промежуточное решение, сообщив, что США могут увеличить пошлину на импорт самолетов Bombardier до 219% в качестве компенсации за незаконное занижение компанией цен на американском рынке. Окончательное решение должна принять комиссия по международной торговле США.

"Мы всегда выступали за инновации и конкуренцию. Поэтому мы считаем, что американское правительство должно отклонить необоснованную жалобу компании Boeing (цель которой, по-видимому, обойти некоторые американские торговые законы ради своей выгоды) и позволить американским авиакомпаниям иметь доступ к линейке самолетов C-Series, что может быть очень выгодно для авиакомпаний и для американских пассажиров", — сказал Летандр.

В понедельник стало известно, что европейская компания Airbus и Bombardier будут совместно реализовывать проект по производству самолетов C-Series, при этом Airbus приобретет большую часть акций в предприятии. В течение следующих 20 лет ожидается представить 6 тысяч новых самолетов. Штаб-квартира CSALP и основное производство останется в Квебеке.

После критики со стороны Boeing по поводу этого партнерства Летандр отметил, что канадско-европейское партнерство не навредит американскому рынку и пойдет ему на пользу. "Открытие второй линии по производству самолетов C-Series в Алабаме, предназначенных для удовлетворения спроса американского рынка, представляет собой еще одно доказательство серьезности обязательств, которые оба авиапроизводителя взяли на себя по отношению к США", — заявил он.

"Более половины комплектующих для самолетов C-Series производятся в США и что производство данных самолетов дает работу более 22 тысячам человек в этой стране, а американские предприятия смогут получить 30 миллиардов долларов за время осуществления этой программы. Это, кстати, одна из многих причин, которые объясняют, почему, по нашему мнению, жалоба компании Boeing совершенно беспочвенна и должна быть отклонена", — добавил Летандр.