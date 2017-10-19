Мексиканский Pemex начал расследование после скандала с Odebrecht

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Директор мексиканской нефтяной компании Pemex Хосе Гонсалес Анайя сообщил в среду, что начато расследование относительно взяток, якобы уплаченных Pemex бразильской строительной компанией Odebrecht.

"Не буду называть имен, но Pemex направил заявление в генпрокуратуру республики и нанял внешнюю фирму для проведения независимого расследования", — заявил Гонсалес Анайя в ходе своего выступления на заседании комиссии по энергетике палаты депутатов мексиканского парламента.

Крупнейшая строительная компания в Латинской Америке Odebrecht призналась ранее в выплате сотен миллионов долларов в виде взяток в 12 странах региона. Кроме того, Odebrecht согласилась выплатить назначенный окружным судом США штраф в размере 3,5 миллиарда долларов за взяточничество, признав себя виновной в нарушении положений закона о коррупции за рубежом.

По словам главы компании, во времена его предшественника Эмилио Лосойи порядка 80% контрактов Pemex заключал напрямую, без конкурсов. Сейчас же 80% контрактов выставляются на конкурс.

Сам Лосойя ранее отрицал получение взятки в размере 10 миллионов долларов от Odebrecht в обмен на получение тендера на перестройку нефтеперерабатывающего завода в Идальго.