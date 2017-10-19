В МВД назвали виновницу ДТП в Харькове "девушкой-мажором"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За рулем Lexus, въехавшего в толпу в Харькове, находилась "девушка-мажор". Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"На перекрестке ул. Сумской и ул. Бурсацкий спуск автомобиль "Лексус", номер АХ 0032 ЕС, под управлением девушки-мажора 1997 года рождения, проезжая на запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в автомобиль Фольксваген "Туарег", — говорится в сообщении.

По информации руководителя проекта dtp.kiev.ua Влада Антонова, за рулем Lexus находилась приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена.

Местное издание NewsRoom, в свою очередь, сообщает, что за рулем Lexus находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева.

Авария произошла 18 октября, в 20:45 (совпадает с мск). В результате происшествия пострадали 11 человек, говорится в сообщении на странице полиции в Facebook. По словам Геращенко, шестеро из них скончались.

Водителю Lexus грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.