В МВД назвали виновницу ДТП в Харькове "девушкой-мажором"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За рулем Lexus, въехавшего в толпу в Харькове, находилась "девушка-мажор". Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
По информации руководителя проекта dtp.kiev.ua Влада Антонова, за рулем Lexus находилась приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена.
Местное издание NewsRoom, в свою очередь, сообщает, что за рулем Lexus находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева.
Авария произошла 18 октября, в 20:45 (совпадает с мск). В результате происшествия пострадали 11 человек, говорится в сообщении на странице полиции в Facebook. По словам Геращенко, шестеро из них скончались.
Водителю Lexus грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.