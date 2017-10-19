Швейцария доставила в Луганск оборудование для диагностики туберкулеза

ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария доставила в Луганск седьмой гуманитарный конвой с грузом лекарств и оборудования для борьбы с туберкулезом, сообщили в Федеральном департаменте по международным делам (МИД) страны.

Конвой, который был организован совместно с ООН, добрался до Луганска в среду утром. Он привез новый аппарат для диагностики туберкулеза и дополнительное оборудование на общую сумму в 180 тысяч швейцарских франков (около 176 тысяч долларов).

Как отмечается, Швейцария является первой страной, которая с начала конфликта в 2014 году смогла доставить средства для диагностики туберкулеза в район Луганска, который находится под угрозой эпидемии. С 2015 года это уже седьмой гуманитарный конвой, который Швейцария направила на восток Украины.