Киев отказался обсуждать вступление в силу закона о статусе Донбасса

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе на переговорах по урегулированию на востоке Украины отказались обсуждать вступление в силу закона об особом статусе Донбасса, заявила представитель ДНР в политической подгруппе и и.о. министра иностранных дел республики Натальи Никоноровой.

"По итогам сегодняшнего заседания политической группы, к сожалению, невозможно констатировать положительных результатов. Под предлогом формальной пролонгации особого статуса… украинская сторона снова отказывается обсуждать основной вопрос повестки дня – полноценное вступление в силу закона о статусе Донбасса", — сказала Никонорова, ее слова приводит пресс-служба МИД ДНР.

Представители ДНР в политической подгруппе призвали Киев вернуться к диалогу по вопросу особого статуса Донбасса.

"Пока украинские переговорщики всеми способами уклоняются от диалога – они затягивают конфликт, а значит, продолжают страдать жители Донбасса. Мы в очередной раз призываем украинскую сторону вернуться к диалогу по теме компромиссного порядка имплементации особого статуса Донбасса", — добавила Никонорова.

Кроме того, и.о. министра иностранных дел ДНР отметила, что "с мертвой точки" процесс может сдвинуть только конструктивная дискуссия.

"Считаем, что только конструктивная дискуссия на эту тему позволит сдвинуть весь текущий переговорный процесс с мертвой точки. Только при наличии четких согласованных механизмов введения в действие особого статуса Донбасса, как основы мирного урегулирования, и их надлежащего закрепления, возможен переход к иным вопросам политической плоскости", — отметила она.