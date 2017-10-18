Генпрокурор США отрицает "сговор с русскими" с целью повлиять на выборы

ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Глава министерства юстиции США Джефф Сешнс заявил, что не имел "неподобающих" контактов с русскими и не обладает какими-либо свидетельствами о связях представителей предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией.

"Я не видел ничего, чтобы свидетельствовало о сговоре с русскими, чтобы повлиять на кампанию (Трампа — ред.)", — сказал Сешнс, отвечая на вопросы на слушаниях в юридическом комитете сената конгресса США.

Он категорически отрицательно ответил на вопрос о том, был ли лично вовлечен в связи с представителями российских, чтобы повлиять на исход президентских выборов. Генпрокурор вновь заявил, что его встреча с российским послом Сергеем Кисляком, состоявшаяся еще в бытность генпрокурора сенатором, носила рутинный характер и не была посвящена обсуждению предвыборной кампании Трампа. "Я не вел никаких неподобающих обсуждений с русскими", — заявил Сешнс.

Генпрокурор отказался повторить слова Трампа о том, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера "российских связей" является политически мотивированной "охотой на ведьм". "Я желаю, чтобы он (Мюллер — ред.) довел расследование до конца в профессиональной манере… Его результаты все покажут", — сказал Сешнс. Он добавил, что, готов встретиться со спецпрокурором, если будет такой запрос, но пока его не просили о даче показаний по делу расследования "российских связей" Трампа.

Расследование предполагаемых связей президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме, возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.