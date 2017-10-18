Жертвами стрельбы в бизнес-парке в Мэриленде стали три человека

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Три человека погибли в среду в результате стрельбы в бизнес-парке в американском штате Мэриленд, заявил журналистам шериф Уильям Дэвис.

Нападавший скрылся с места преступления, полиция ведет его розыск.

По словам шерифа, два человека погибли на месте происшествия. Сейчас полиция допрашивает свидетелей инцидента. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Управление образования сообщило, что ученикам пяти расположенных неподалеку школ запретили покидать территорию учебных заведений.