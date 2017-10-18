Возле Рады в результате стычек пострадали пять человек

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко уточнил, что во время стычек возле здания Верховной рады во вторник пострадали пять человек.

"Было два пострадавших правоохранителя, один из них в больнице с травмами средней тяжести, другой — в лучшем состоянии. Были также три человека, которые обратились за помощью к врачам, среди участников акции или среди тех, кто находился на месте акции, но по состоянию на вечер вчерашнего дня они не писали заявления в полицию", – сказал Шевченко в среду в эфире телеканала " 112 Украина ".

Во вторник у Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений. Нацполиция сначала сообщила, что пострадали два силовика, в среду полиция Киева заявила, что пострадавших было четверо.