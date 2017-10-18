Возле Рады в результате стычек пострадали пять человек

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко уточнил, что во время стычек возле здания Верховной рады во вторник пострадали пять человек.
Во вторник у Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.
По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений. Нацполиция сначала сообщила, что пострадали два силовика, в среду полиция Киева заявила, что пострадавших было четверо.