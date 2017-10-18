В ЛНР заявили, что Киев пытался делить списки пленных по категориям

Военнопленные во время процедуры обмена между Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом по формуле 9 на 11 у города Счастье Луганской области. Архивное фото

Военнопленные во время процедуры обмена между Луганской и Донецкой народными республиками и Киевом по формуле 9 на 11 у города Счастье Луганской области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 18 окт — РИА Новости. Представители ЛНР пресекли на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам в Минске попытки Киева делить списки пленных для обмена по категориям, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Заседание контактной группы по Донбассу началось в Минске в среду. Как сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашеной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Дениса Пушилина, контактная группа обсудит соблюдение режима прекращения огня и обмен пленными. Согласно минским договоренностям, обмен пленными должен проходить по формуле "всех на всех".

"При обсуждении списка удерживаемых лиц ЛНР заняла жесткую позицию и на корню пресекла попытку представителя Украины в подгруппе Ирины Геращенко обговаривать списки по категориям", — заявила Кобцева.

Она подчеркнула, что в ЛНР не приемлют деления удерживаемых лиц на категории и настаивают на обмен пленными по формуле "всех на всех". "Мы придерживаемся минских соглашений – обмен "всех на всех" без деления на какие-либо категории", — заключила она.

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