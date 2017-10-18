В ЛНР заявили, что Киев пытался делить списки пленных по категориям

ЛУГАНСК, 18 окт — РИА Новости. Представители ЛНР пресекли на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам в Минске попытки Киева делить списки пленных для обмена по категориям, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
"При обсуждении списка удерживаемых лиц ЛНР заняла жесткую позицию и на корню пресекла попытку представителя Украины в подгруппе Ирины Геращенко обговаривать списки по категориям", — заявила Кобцева.
Она подчеркнула, что в ЛНР не приемлют деления удерживаемых лиц на категории и настаивают на обмен пленными по формуле "всех на всех". "Мы придерживаемся минских соглашений – обмен "всех на всех" без деления на какие-либо категории", — заключила она.
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