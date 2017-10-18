Задержанного в Киеве узбекского журналиста освободили из-под ареста

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Задержанного в Киеве узбекского журналиста Нарзулло Охунжонова освободили из-под ареста, сообщила в среду украинская общественная организация Институт массовой информации со ссылкой на адвоката журналиста Алексея Федорова.

Журналист был задержан 20 сентября, когда вместе с семьей прибыл на Украину из Турции в "поисках политического убежища". Его фамилия оказалась в списках разыскиваемых лиц Интерпола, куда ранее ее внесли власти Узбекистана по обвинению в мошенничестве. Неправительственная правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" призвала власти Украины освободить Охунжонова, позволить ему остаться в стране и отклонить запрос о его экстрадиции.

"Он уже дома. Его освободили сегодня после обеда", — цитирует адвоката общественная организация.

При этом защитник сообщил об ухудшении состояния здоровья своего клиента.