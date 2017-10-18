Погранслужба Украины хочет вернуть в госсобственность приграничные земли

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины принимает участие в 70 судебных делах по возвращению в госсобственность частных земель на границе, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией фактически являются "частными" землями, пограничники не имеют к ним полноценного доступа, и такое положение недопустимо.

"На рассмотрении находится еще почти 70 таких дел. Кроме того, органами охраны границы ведется переоформление земельных участков, которые уже изъяты и используются пограничным ведомством, — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что пограничники и в дальнейшем будут проводить соответствующую работу, направленную на защиту законных интересов государства как на западной, так и на других участках государственной границы Украины.