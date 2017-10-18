Германия поддержит Афганистан в борьбе с терроризмом, заявила Меркель

БЕРЛИН, 18 окт — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжает поддерживать Афганистан в борьбе с терроризмом.

Об этом говорится в телеграмме, направленной Меркель президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани с связи с терактами, которые произошли во вторник в афганских провинциях Газни и Пактия.

"С большим потрясением я узнала об обоих терактах в провинциях Пактия и Газни, в ходе которых были убиты так много невинных людей, многие получили ранения. Германия по-прежнему поддерживает Афганистан в борьбе с терроризмом", — говорится в телеграмме, текст которой распространен ведомством канцлера ФРГ в среду.

По словам Меркель, она выражает глубокие соболезнования Гани и гражданам Афганистана, желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Не менее 15 полицейских погибли при нападение боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Газни в центральной части Афганистана, передало во вторник агентство Пажвак.

Боевики подорвали в уезде Андар заминированный автомобиль, а затем обстреляли правоохранителей. 12 полицейских были ранены. Также пострадали пятеро мирных жителей. Стражам порядка удалось уничтожить не менее десяти нападавших.

Во вторник талибы также напали на полицейское управление в провинции Пактия. Жертвами нападения стали более 40 человек.