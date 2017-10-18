Анастасия Приходько обвинила коллег в "продаже Украины за рубли"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала своих коллег, выступающих в России.

Артистка рассказала, что на концертах в российских городах зарабатывала "в пять-семь раз больше", чем на Украине. Однако, по ее словам, она отказалась от гастролей, поскольку деньги никогда не были для нее в приоритете по сравнению с убеждениями.

"Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег, подают очень плохой пример своим поклонникам — продают Родину за рубли", — написала Приходько в своем Instagram-аккаунте.

По мнению певицы, ее коллеги должны помнить, что они стали артистами только благодаря украинским поклонникам, которым теперь "плюют в лицо", выезжая на гастроли в Россию.

В комментариях к записи одна из подписчиц призвала вспомнить, какие поклонники сделали артисткой саму Приходько, намекнув на то, что певица прославилась во время участия в российском проекте "Фабрика звезд".

В ответ на это Приходько написала, что стала победительницей шоу из-за того, что России "понравилось", как она поет.