В Финляндии трех граждан подозревают в связях с террористам

МУРМАНСК, 18 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Финляндии Райя Тойвиайнен предъявила обвинения трем гражданам страны, которые подозреваются в намерении отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов, сообщил интернет-портал телекомпании Yle со ссылкой на ГП.

Двум подозреваемым предъявлено обвинение в подготовке "преступления террористической направленности". Уточняется, что в 2012-2013 годах один из обвиняемых проводил обучение с целью осуществления террористической деятельности, а второй вел вербовку боевиков.

При этом прокурор снял обвинение в подготовке террористического преступления с одного из подозреваемых, отмечается в сообщении. Обвиняемые свою вину не признают.