Генсек Нацсобрания Южной Кореи заявил, что станет новым послом в Москве

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Национального собрания Южной Кореи У Юн Кын заявил, что в скором времени станет новым послом республики в Москве.

"Я работаю в парламенте уже давно, но через десять дней ухожу с этой должности, и для этого есть причины, потому что новый президент Южной Кореи меня направляет в Москву послом", — сказал парламентарий на встрече с зампредседателя Госдумы Ольгой Епифановой.

Парламентарий рассказал, что когда получил предложение занять этот пост, спросил у главы государства Мун Чжэ Ина, почему именно он должен стать новым послом. "Он мне ответил, что среди политический деятелей вы — самый яркий, кто любит Россию и любит взаимодействовать с российскими партнерами", — поделился У Юн Кын.

Он рассказал, что раньше учился в университете Санкт-Петербурга и очень увлекается российской культурой и литературой.

"Новый президент говорит, что Россия — лучший друг для Кореи и что нам нужно активизировать экономическое сотрудничество с Россией. Я надеюсь, что через две недели буду в Москве уже в качестве посла", — добавил парламентарий.

"Я буду оказывать максимальное содействие в организации регулярных контактов между нашими парламентами. Надеюсь, что и между лидерами наших стран установятся регулярные контакты и встречи", — сказал У Юн Кын.