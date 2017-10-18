Посла Венесуэлы вызвали в МИД Испании из-за слов Мадуро о политзаключенных

МАДРИД, 18 окт – РИА Новости. Посла Венесуэлы в Мадриде вызвали в испанский МИД из-за заявления президента Николаса Мадуро, назвавшего лидеров двух националистических каталонских организаций "политзаключенными", говорится в сообщении испанского внешнеполитического ведомства.

Мадуро назвал испанское правительство аморальным, поскольку оно притесняет народ Каталонии, имеет политических заключенных. Испанский МИД назвал эти заявления "неприемлемыми".

Генеральный директор по делам Ибероамерики Антонио Перес Эрнандес заявил венесуэльскому послу в Мадриде Марио Исеа, что Испания надеется, что подобного рода заявления и отношение со стороны венесуэльских властей прекратятся, что позволит установить "уважительные отношения с Венесуэлой".

В понедельник судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу без права выхода под залог в качестве предварительной меры пресечения глав двух организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Куишара и Жорди Санчеса, подозреваемых в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.

Гражданская гвардия 20-21 сентября проводила обыски в совете по экономике Каталонии в Барселоне. Тогда перед зданием проходили массовые акции протеста, в которых приняли участие 40 тысяч человек. Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться.

Митингующие оставались у здания всю ночь, происходили столкновения с каталонской полицией, которая пыталась обеспечить коридор безопасности сотрудникам Гражданской гвардии. Несколько машин Гражданской гвардии были повреждены протестующими, а сами сотрудники правоохранительных органов Испании смогли покинуть здание только утром.

Кроме того, по призыву глав националистических организаций в эти дни проходили акции протеста у других административных зданий, где велись обыски. По испанским законам призыв к мятежу карается лишением свободы до 15 лет.