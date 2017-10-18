В Иракском Курдистане признали, что санкции Багдада ударили по экономике

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Санкции властей в Багдаде ударили по экономике Иракского Курдистана, в том числе из-за них выросли цены на товары и бензин, а также стоимость перелетов, рассказал РИА Новости местный депутат и глава комитета по финансам и экономике в парламенте региона Иззат Сабир Исмаил.

Проведенный в сентябре вопреки протесту Багдада референдум о независимости Курдистана привел к кризису в отношениях центра и автономии. Как рассказал депутат, Багдад после референдума запретил банкам, кроме одного Международного банка Курдистана, вести финансовые операции.

"Раньше торговцы могли обменивать доллары в соседних странах или тех странах, в которых они покупали товары и услуги ежегодно. Теперь они не могут поменять эти деньги, чтобы поставить необходимые товары и материалы, это влияет на цены, они поднялись, и на доход граждан, их условия жизни", — сказал Исмаил.

Он отметил, что санкции в отношении курдов затронули входящие и исходящие денежные операции и валютные переводы — их теперь можно совершать только через Центробанк в Багдаде, либо приходится использовать нелегальный рынок, что дешевле, но опаснее.

"Черный рынок растет, это во-первых, а во-вторых, если проводить операции официально и законно, то растет их стоимость", — сказал депутат.

Нефть и перелеты

По словам депутата Исмаила, ситуация привела к остановке важной для Курдистана торговли нефтью.

"Мы экспортировали ее в Иран и другие страны мира, которые в ней нуждались, теперь этот экспорт остановился. И наоборот, мы импортировали бензин и очищенную нефть, и это тоже остановилось, что влияет на цены на топливо", — сказал курдский депутат.

Как отметил он, закрытие перед самолетами Курдистана воздушного пространства соседних стран по просьбе Багдада также ударило по экономике и привело к дополнительными тратам для путешествующих.

"Были прямые рейсы из Сулеймании в остальные страны мира, сейчас путешественнику приходится из Сулеймании направиться в Багдад, и оттуда, из Багдада, в другие страны мира, что приводит к росту стоимости путешествия в два раза", — заявил курдский политик.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии до отмены результатов голосования.