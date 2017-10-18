Украинские радикалы рассказали, кто может стать "силой нового майдана"

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий считает, что бывшие участники военных действий в Донбассе могут стать основной движущей силой нового "майдана", если он произойдет.

"Подозреваю, что если такая ситуация будет, то, безусловно, ветераны будут главной движущей силой этого процесса", — сказал депутат в опубликованном в среду интервью интернет-изданию "Апостроф", комментируя возможность участия в новом "майдане".

При этом, по его словам, бывшие бойцы не будут движимы борьбой за власть. "Точно не вопрос распределения власти (будет причиной их участия — ред.). Вы представляете, чтобы "Азов", "Донбасс", ветераны 79-й аэромобильной бригады и так далее выходили за (главу МВД Арсена) Авакова и против (президента Петра) Порошенко, например?" — заявил Билецкий.

Также, по его мнению, смена власти на Украине не произойдет в результате военного переворота. "Понимаете, здесь не Латинская Америка, чтобы устраивать бунты в стиле – пришли военные, оцепили президентский дворец… Это, возможно, понравится обывателю, но совершенно нереалистично. Это, конечно, забавные вещи, но об этом может говорить (депутат Вадим) Рабинович, потому что от этого может быть хороший рейтинг, но этого не может быть. Возможен лишь внутренний взрыв", — сказал Билецкий.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Порошенко. Вместе с тем организаторы митинга заявили, что их митинг не является новым "майданом".