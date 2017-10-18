Богданов обсудил с советником премьера Ирака ситуацию вокруг Курдистана

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в Москве с советником иракского премьера Фалехом Файядом ситуацию вокруг Иракского Курдистана, Москва подтвердила приверженность территориальной целостности Ирака, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию обстановки в Ираке в контексте продолжающейся в этой стране масштабной операции по ликвидации террористического присутствия в лице ИГ(террористической группировки, запрещенной в РФ — прим. ред.), а также ситуации вокруг Иракского Курдистана", — говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

Как отметил на встрече Файяд, в Багдаде выражают высокую оценку последовательной линии России в иракских делах, настроены на дальнейшее укрепление взаимодействия в борьбе с терроризмом, в том числе на сирийском направлении.

"С российской стороны была констатирована неизменная поддержка Россией единства, суверенитета и территориальной целостности дружественного Ирака, подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования всех внутрииракских проблем через инклюзивный политический диалог с учетом интересов всех этнических и конфессиональных групп страны", — указано в сообщении.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. В понедельник иракские военные восстановили контроль над городом Киркук.