Месть СБУ: на Украине рассказали, кто мог убить основателя полка "Азов"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Один из основателей полка "Азов" Виталий Княжеский, тело которого нашли накануне в лесу в Харьковской области, мог стать жертвой мести сотрудников СБУ. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на источник.

Отмечается, что в 2014-м году Княжеский обращался в суд с жалобой на сотрудников Службы Безопасности Украины и МВД, которые якобы сфабриковали против него уголовное дело по обвинению в "покушении на убийство". При этом он назвал имена и должности тех, кто требовал от него "признательных показаний".

Суд обязал прокуратуру возобновить расследование по делу Княжеского, однако на сегодняшний день результаты так и не были получены.

"Возможно, причастные к этому делу из СБУ захотели убрать Виталия", — рассказал источник издания, один из бойцов "Азова".

В пресс-службе полиции Харьковской области "Вестям" сообщили, что, по предварительным данным, Княжеский покончил жизнь самоубийством. Издание отмечает, что эксперты и близкие знакомые националиста не верят в такую версию.