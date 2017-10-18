Месть СБУ: на Украине рассказали, кто мог убить основателя полка "Азов"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Один из основателей полка "Азов" Виталий Княжеский, тело которого нашли накануне в лесу в Харьковской области, мог стать жертвой мести сотрудников СБУ. Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на источник.
Суд обязал прокуратуру возобновить расследование по делу Княжеского, однако на сегодняшний день результаты так и не были получены.
"Возможно, причастные к этому делу из СБУ захотели убрать Виталия", — рассказал источник издания, один из бойцов "Азова".
В пресс-службе полиции Харьковской области "Вестям" сообщили, что, по предварительным данным, Княжеский покончил жизнь самоубийством. Издание отмечает, что эксперты и близкие знакомые националиста не верят в такую версию.