ЕК предложила ограничить доступ к химикатам, используемым при терактах

БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия (ЕК) в среду предложила ряд мер, направленных на ограничение доступа к химикатам, используемым при терактах в Европе, сообщил еврокомиссар по союзу безопасности Джулиан Кинг.

"Нам необходимо пресечь возможность террористов получить доступ к опасным веществам. При недавних терактах использовалась или предположительно использовалась самодельная взрывчатка TATP (пероксид ацетона — ред.), которая остаются излюбленным оружием "ДАИШ"*", — отметил Кинг, выступая перед журналистами.

По его словам, "в ЕС уже есть действующий регламент о прекурсорах взрывчатых веществ, который ограничивает доступ к ингредиентам, используемым для изготовления TATP".

"Сегодня мы представили рекомендацию, направленную на полноценное выполнение этого регламента всеми странами-членами. Мы также собираемся организовать пересмотр регламента, чтобы посмотреть, нуждается ли он в изменениях", — заявил Кинг.

Он также сообщил, что ЕК выступила с предложением оказать техническую и финансовую помощь судебным и правоохранительным органам стран ЕС, которые сталкиваются с трудностями при расшифровке закодированных данных в ходе расследования дел о терроризме.

"Одни страны-члены лучше технически оснащены, чем другие. Мы хотим сделать так, чтобы ни у одной страны не было недостатков, путем обмена техническим опытом между странами-членами и дополнительной поддержки со стороны Европола", — заявил еврокомиссар.