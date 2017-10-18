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Китай против вовлечения других стран в его споры с соседями по островам

15:1918.10.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкКорабль в Южно-Китайском море. Архивное фотоКорабль в Южно-Китайском море. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 18 окт — РИА Новости. Китай готов к переговорам по островам, которые он оспаривает со своими соседями, но настаивает, чтобы другие страны, прежде всего США, не вмешивались в эти конфликты, заявила председатель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин.

Церемония совместного фотографирования участников круглого стола Международного форума Один пояс, один путь перед конгресс-центром Яньциху в Пекине. 15 мая 2017 года
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Были острова, которые наши соседи у нас забрали. Мы здесь надеемся на переговоры, и от них не отказываемся", — заявила Фу Ин, выступая на XIV ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Она подчеркнула, что вмешательство других стран, прежде всего США, в территориальные споры Китая и его соседей придает им ненужный геополитический аспект и создает риск перерастания противоречий в Южно-Китайском море в геополитическое противостояние.

"США считают озабоченность Китая своим суверенитетом, геополитическими амбициями. Но это неправильно. Тут нужно тщательно все проанализировать. Если ошибки будут продолжаться, возникает опасность, что этот локальный спор станет основой геополитического противостояния. Китай к этому точно не стремится", — заявила Фу Ин.

Си Цзиньпин выступает на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая
© AFP 2017 / Nicolas Asfouri
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Она подчеркнула, что США должны уважать озабоченность Китая. Она напомнила, что Южно-Китайское море является одним из мест с самым активным торговым трафиком в мире, и отметила, что Китай уважает права соседей осуществлять торговые маршруты в этом регионе.

"Что там предмет спора сейчас? Это острова, которые, как считает Китай, принадлежат ему. Это, может быть, тяжело понять другим странам, которые никогда не теряли свой суверенитет. Но для такой страны как Китай — это очень чувствительный вопрос", — объяснила представитель парламента Китая.

Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Вокруг архипелага Дяоюйдао (Сенкаку) ведется территориальный спор между Китаем и Японией. Токио утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно.

В начале октября министерство обороны Китая выразило протест против действий США, миноносец которых накануне без разрешения китайских властей вошел в акваторию китайских островов Сиша. В оборонном ведомстве сообщили, что Китай намерен усилить уровень своих оборонных возможностей из-за подобных действий ВС США в районе Южно-Китайского моря. Эскадренный миноносец ВМС США Chafee без разрешения китайских властей 10 октября самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша для проведения так называемой операции по обеспечению "свободы навигации". Китайская сторона направила военные корабли и самолеты, которые провели идентификацию и сделали предупреждение американскому кораблю, чтобы он покинул воды Китая.

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