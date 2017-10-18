Матвиенко: Россия попытается посадить Пхеньян и Сеул за стол переговоров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Россия продолжит предпринимать попытки усадить за стол переговоров КНДР и Южную Корею, заявила на пресс-конференции по итогам ассамблеи Межпарламентского союза спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Пока Северная Корея не готова к проведению переговоров. Но мы должны сделать все, чтобы посадить их за стол переговоров, уговорить их сесть за стол переговоров. Потому что любой другой сценарий — кризисный — приведет к трагедии мирового масштаба. И международное сообщество не может этого позволить", — сказала Матвиенко.