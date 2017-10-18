Депутат из Китая считает, что Россия и США "застряли в горьких дебатах"

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 18 окт — РИА Новости. США и Россия "застряли в горьких дебатах", тогда как именно сейчас мир нуждается в сотрудничестве великих держав, считает председатель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин.

"Я часто спрашиваю аналитические центры США: почему вы так негативно относитесь к России? Это отношение ограничивает и отношения России с Европой… Дебаты (между РФ и Западом, — ред.) идут на уровне эмоций. К сожалению, когда миру больше всего нужно сотрудничество среди больших держав, США и РФ неожиданно застряли в этих горьких неприятных дебатах. Я считаю, что это плохо, и чем раньше это разрешится, тем лучше", — заявила Фу Ин, выступая на XIV ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Китайцы — прагматичный народ. Мы не хотим вести дебаты на виртуальном уровне. Мы смотрим на проблему, и спрашиваем: можем ли мы ей заняться, решить ее? Если нет, то, может, вообще забыть об этой проблеме?", — привела пример китайского прагматизма представитель парламента Китая.