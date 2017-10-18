Израильские военные обезвредили палестинца, пытавшегося напасть на них

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт – РИА Новости. Израильские военные ответным огнем обезвредили палестинца, который попытался напасть на них с ножом на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.

Инцидент в блоке еврейских поселений Гуш-Эцион продолжает череду из сотен арабских атак, жертвами которых за последние два года стали более полусотни израильтян и иностранцев.

"Вооруженный ножом злоумышленник был замечен бегущим в направлении военнослужащих у перекрестка Гуш-Эцион. В ответ на непосредственную угрозу солдаты открыли по нему огонь", — сообщили военные.

Нападавший был ранен и отправлен в больницу. О пострадавших с израильской стороны не сообщается.

Подобные нападения в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений, особенно в молодежной среде.